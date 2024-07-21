Зокрема, ворог просунувся у Красногорівці.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб української територі.

Ворог окупував Прогрес Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що противник просунувся у кілької населених пунктах.

"Ворог окупував Прогрес та просунувся у Красногорівці (Донецька обл., – ред.), Піщаному (Харківська обл., – ред.), біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки (усе – Донецька обл., – ред.)", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 20 липня, станом на 22:00 на передовій відбулося 126 бойових зіткнень із противником, повідомив Генштаб ЗСУ. Ворог інтенсивно атакував позиції Сил оборони, зокрема, на Покровському напрямку. Там ворог здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої.

Водночас на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. На Краматорському ворог 11 разів намагався просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Стільки ж бойових зіткнень було зафіксовано і на Курахівському напрямку, де російські окупанти безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

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