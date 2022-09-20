Місцеві колаборанти застосують метод "стимулювання" через неформальних лідерів будинків за схемою: хочеш отримати ремонт – здай підписний лист.

В окупованому Маріуполі російські загарбники на псевдореферендумі імітуватимуть обхід квартир, але підписи "малюватимуть" у кабінетах владної партії "Єдина Росія".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Референдум в Маріуполі буде проведено шляхом "подвірного обходу" із залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі, голів комітетів самоорганізації населення", - написав він.

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Також, як зазначив радник мера, місцеві колаборанти "застосують метод "стимулювання" через активних громадян – неформальних лідерів будинків".

Зокрема, "за простою схемою: хочеш отримати ремонт – здай підписний лист".

Окрім того, він наголосив, що більша частина "референдуму" пройде в офісах партії "Єдина Росія".

"Справа в тому, що саме тут є повні електроні бази даних по всіх маріупольцях, хто хоча б раз звернувся за гуманітарною допомогою. Бази повні не тільки щодо адреси помешкання, але навіть до хронічних захворювань. То ж навіть потреби ходити по дворах фактично немає. Всі підписи, по тих, хто є в місті, і кого немає, – будуть намальовані в кабінеті. Самі походи потрібні більше для ілюзії, що дійсно щось було та придання легітимності фальсифікації", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти не планують відкривати "виборчі дільниці".

"Напередодні буде оголошено про "глобальну небезпеку" (навіть з показовим затриманням чергової тік-ток ДРГ) та те, що понад 80 відсотків мешканців вже виказали своє волевиявлення", - написав радник мера.

"Результат теж відомий. Має бути не нижче 80 відсотків, але не більше 87. Навіщо – незрозуміло. Але факт. Різниця буде розкладатись: як ті, хто бажає "незалежність ДНР" (клоуни) і ті, хто взагалі проти. Цифри "проти всього – за Україну" будуть подаватись як показова демократія та відсутність тиску під час референдуму", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей 23-27 вересня псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

В МЗС України наголосили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.

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