Міжнародну спільноту закликають відреагувати на наміри РФ щодо "референдумів" новими санкціями та постачанням зброї Україні.

Лідери світових держав засуджують наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України про приєднання до РФ. Вони наголошують, що їхні результати не буде визнано.

Зокрема, як пише Zeit Online, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку, де проходить 77-ма сесія ООН, назвав неприйнятними "референдуми" про приєднання окупованих територій України до РФ.

"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", – заявив Шольц та додав, що вони не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".

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Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголосив під час брифінгу, що Росія використовуватиме ці референдуми як основу для анексії території – зараз чи в майбутньому.

"Завтра вранці президент США виступить з промовою в ООН, це буде його щорічна промова, в якій він опише американське лідерство і як протистояти неприкритому та необґрунтованому вторгненню Росії в Україну. Ми знаємо, що ці референдуми будуть маніпуляційними. Ми знаємо, що Росія використовуватиме ці ганебні референдуми як основу для анексії цих територій, зараз чи в майбутньому. Якщо це станеться, США ніколи не визнають приєднання жодної частини України. Ми з нашими партнерами докладатимемо всіх зусиль для того, щоб Росія поплатилася за це, і надати історичну підтримку Україні. Ми знаємо, що президент Путін, ймовірно, оголосить про мобілізацію, що відображає його війну в Україні. Це не дії впевненої держави, це не показник сили – навпаки, і США із союзниками нададуть необхідну допомогу українському народові", – заявив він.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що намір РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України матиме для Росії зворотній ефект.

"Подібні дії матимуть зворотний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини", – переконана вона.

Каллас наголосила, що результати фейкового голосування не будуть визнані.

"Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно: ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донецьк, Луганськ, Крим – це все Україна", – написала Каллас у своєму Twitter.

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати на намірі РФ новими санкціями та постачанням зброї Україні.

"Міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають бути нові санкції, і Україна має отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію. Ми повинні сказати ні російському шантажу", – наголосив міністр.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО вважатиме нелегітимними "референдуми". За його словами, це "подальша ескалація".

"Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України", – переконаний Столтенберг.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН заявив, що референдуми, організовані Росією на окупованих нею територіях України, нічого не варті. Польща не визнає їхніх результатів, наголосив він.

"Нічого не варті. Правда в тому, що результат визначається в Кремлі, а не голосуванням", – заявив він журналістам, пише Reuters.

Також в ЗМІ з’явилися повідомлення, що нібито на тлі заяв про підготовку "референдумів" президент Франції Еммануель Макрон запросив перемовини з президентом РФ Владимиром Путіним, однак отримав відмову.

Пізніше сам Макрон назвав організацію "референдумів" на підконтрольних РФ українських територіях цинізмом та провокацією. За його словами, весь цей процес є пародією.

"Якби ідея референдуму на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно", – заявив французький президент.

Він також додав, що Франція продовжуватиме постачати Україні зброю, а "референдуми" не матимуть юридичних наслідків.

Водночас президент Франції також наголосив, що розраховує на розмову з Путіним найближчими днями.

"Референдум" в "ЛНР", "ДНР" та Херсонській і Запорізькій областях: що варто знати

Як писав УНІАН, окупанти зібралися влаштувати фейкове голосування відбудеться на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня. Повідомляють, що голосування на референдумах, ймовірно, буде як очним, так і заочним – поштою.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдум" щодо входження до складу Російської Федерації. Аналогічне оголошення зробив голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Центрвиборчком Російської Федерації збирається організувати ділянки для голосування на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях на території Російської Федерації, заявив заступник голови комісії Микола Булаєв.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що якщо Росія організовує і проведе "референдум" на новоокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

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