На референдуми збираються зігнати "спостерігачів", в тому числі з російського Центрвиборчкому.

Фейкові референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області влаштують також на території Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Центрвиборчком Російської Федерації збирається організувати ділянки для голосування на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях на території Російської Федерації, заявив заступник голови комісії Микола Булаєв.

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Крім того, на "референдуми" збираються зігнати "спостерігачів", в тому числі з російського Центрвиборчкому.

Як писав УНІАН, окупанти зібралися влаштувати фейкове голосування відбудеться на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня. Повідомляють, що голосування на референдумах, ймовірно, буде як очним, так і заочним – поштою.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдум" щодо входження до складу Російської Федерації. Аналогічне оголошення зробив голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що якщо Росія організовує і проведе "референдум" на новоокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

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