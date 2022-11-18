Заходи з інженерного забезпечення оборони кордону проводяться щоденно.

У найближчі два тижні немає загрози прориву кордону України російськими військами з боку Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Інформацією щодо ситуації по той бік кордону ми володіємо, і на сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, зараз із того боку не спостерігається. І найближчий тиждень-два - ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів - немає ознак формування якихось ударних угруповань", - сказав Живицький.

За його словами, кордон знаходиться під контролем, і щоденно проводяться заходи з інженерного забезпечення оборони кордону.

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Ситуація на Сумщині: останні новини

Російська армія частково окупувала Сумську область в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Згодом територія була звільнена від загарників з Росії, але з того часу населені пункти області постйіно потерпають від атак з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада російські окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумської області з гранатометів, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

14 листопада окупанти накрили Сумщину вогнем з САУ. Всього окупанти випустили по населеним пунктам області майже 150 снарядів. В результаті обстрілу зруйновані будинки та поранені місцеві мешканці.

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