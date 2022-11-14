У прикордонних районах Сумської області вибухнули 143 ворожі снаряди, міни та ракети.

З початку доби російські війська обстріляли на Сумщині території сім громад. Всього окупанти випустили по населеним пунктам області майже 150 снарядів.

"143 ворожих снарядів, мін та ракет вибухнули на прикордонні Сумської області. Впродовж дня росіяни обстріляли сім громад. Є зруйновані будинки та поранені місцеві мешканці. Від самого ранку ворог вдарив по критичній інфраструктурі області із САУ. Пошкоджені виробничі приміщення. Троє працівників поранені, нині в лікарні", - повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, внаслідок обстрілів у Середино-Будській громаді пошкоджені дві оселі мирних мешканців, магазин і газогін. Без жертв. Юнаківську громаду за день двічі ворог обстріляв із САУ.

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Загалом у прикордонних селах було 37 вибухів.

Ситуація в Сумській області - що відомо

Російська армія частково окупувала Сумську область в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Згодом територія була звільнена від загарників з Росії, але з того часу населені пункти області постйіно потерпають від атак з російської сторони.

6 листопадаросіяни атакували п'ять прикордонних громад Сумщини. Для атаки використали стрілецьку зброю, міномети та ствольну артилерію, а також дрони-камікадзе.

13 листопада окупанти випустили по прикордонню Сумської області 264 міни, ракети та снаряди.

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