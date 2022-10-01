Цього разу ЗСУ не чекатимуть, коли чобіт окупанта переступить через наш державний кордон.

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що в разі, якщо ворожі війська здійснять спробу наступу на північні регіони України з території Білорусі, на них чекає невдача.

Як він зазначив у відео на своєму YouTube-каналі, прорив кордону, як у лютому, вже неможливий.

"24 лютого передові загони або авангард під'їхав до [українських] прикордонних пунктів, швидко розгромив прикордонні наряди, тому що там нікому було особливо захищати, і далі стався прорив кордону, вони просувалися в колонах. Як виглядатиме ситуація зараз? Вони також в колонах будуть висуватися до кордону, але там вже їх зустрічають укріпрайони. Що треба робити? На наявній місцевості – у вузькому проході, це для нас величезна перевага – доведеться розвертатися в передбойовий або бойовий порядок, атакувати кордон. Вклинення, як це було 24 [лютого] вже не буде. І ще хочу сказати: цього разу ми не будемо чекати, коли чобіт окупанта переступить через наш державний кордон. Ми буде завдавати вогневе ураження на всю дальність досяжності наших вогневих засобів у міру висунення колон противника в напрямку кордону", – вважає Жданов.

На думку експерта, "ніякого вторгнення вже не буде, вони можуть вбитися через наші укріпрайони вздовж білорусько-українського кордону".

Він наголосив, що українські захисники даватимуть відсіч ворогу незалежно від того, білоруси це чи росіяни.

"Будуть це білоруські війська, будуть це російські війська – нам все одно, будемо захищатися всіма доступними методами. Тією зброєю, яка буде у нас на той момент, коли буде спроба вторгнення", – додав він.

Участь Білорусі у війні проти України

Білорусь, хоча і через сім місяців повномасштабної війни РФ проти України все ще утримується від прямої участі в ній, надає російським військам можливість переміщати військових і техніку своєю територією, завдавати ракетні удари по українських містах.

Крім цього, протягом усього цього часу білоруські війська знаходяться в стані бойової готовності, тут тривають військові навчання.

ЄС і США вводять санкції не тільки проти росіян, але і проти білоруських чиновників, військових у зв'язку з участю країни у війні.

У Міноборони України наголошують, що загроза з боку Білорусі зберігається, і виключати її не можна.

Раніше у вересні стало відомо, що до Мінська прибули російські найманці з ПВК "Ліга" (ПВК Вагнера). Тоді українців попередили про можливі провокації на українсько-білоруському кордоні.

З'являлися і повідомлення про те, що в Білорусі, ймовірно, готуються до прийому з РФ військових ешелонів. Також в Білорусі триває перевірка аеродромів для їх ймовірного використання російськими військовими.

За даними Головного управління розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії.

Також на тлі оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації заговорили про можливу мобілізацію і у втягнутій у війну проти України Білорусі. Невизнаний президент країни Олександр Лукашенко запевняв, що в РБ мобілізації не буде.

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