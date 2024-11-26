Костенко також прокоментував застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік".

Надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї вглиб території РФ допоможе Силам оборони, однак не переламає хід війни. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

"Ми кажемо, що нам дадуть ATACMS і ми зможемо переломити хід війни. Але ми так само про F-16 говорили. Всі думали, що літаки 70-х років, коли противник має 5 покоління, тобі дають четвертого. І він має сотні, а нам передають десятки. І ми маємо переломити хід війни. Так само про ракети", - сказав Костенко.

Нардеп додав, що Україні в найкращому випадку можуть передати сотні далекобійних ракет. Тоді як Росія використала проти України вже тисячі далекобійних засобів ураження.

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"Росія з початку повномасштабного вторгнення завдала близько 6000 ударів лише крилатими ракетами. Вже понад 6000 - це на травень було - "шахедів". І понад 30 тисяч КАБів. І що, вони зламали, прорвали, ми здалися? Вони навіть не спромоглися нашу енергетику знищити", - додав Костенко.

Нардеп також прокоментував застосування росіянами балістичної ракети середньої дальності "Орєшник". За його словами, цей удар не мав військових цілей і був виключно демонстрацією Заходу. Нардеп пояснив:

"Я бачив фото того прильоту, воронок. Там чітко видно проломаний бетон. Там чітко видно пролом, можливо з мінімальною кількістю вибухової речовини. А можливо її там взагалі не було. Вони випустили цей "Орєшник", всі блоки його відпрацювали. І всі ці 36 бойові частини проламали на такій швидкості бетон, крівлі. Тому це чисто демонстрація Заходу, що в нас таке є. І якщо ви будете давати можливість бити по нам - ми можемо використати вже в іншому спорядженні. Сказати, що в Росії їх багато - ні, це дуже дорого. І використовувати не в ядерному спорядженні - це недоречно".

Удари вглиб РФ: що треба знати

19 листопада українські військові вперше застосували далекобійні ракети ATACMS виробництва Сполучених штатів для ударів вглиб території Росії. Згодом Сили оборони також завдали ударів британськими ракетами Storm Shadow.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, офіційно російські системи ППО здатні збивати балістичні ракети на кшталт ATACMS. Однак практика показала, що в реальності вони є не дуже ефективними проти західного озброєння.

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