Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії, - ЗМІ

За даними джерел українських ЗМІ, об'єкт було успішно уражено. Детонація триває й досі.

Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело в Силах оборони, українські війська вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області. Ціль успішно вражено.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", - розповіло джерело.

Відео дня

Карачев знаходиться поблизу російського Брянська та на відстані близько 130 км від кордону України. Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу Міноборони у Карачеві. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Дозвіл на удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, Президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Сьогодні це офіційно підтвердив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

Днями New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії.

Як зазначає The Guardian, Україна тепер матиме можливість завдавати ракетних ударів по цілях у Курській області РФ, де контролює понад 1000 квадратних кілометрів території. Застосування американських далекобійних ракет ATACMS дозволить знищувати склади зброї, боєприпасів, лінії постачання та військові бази противника, що значно посилить позиції українських військ на передовій. Однак варто пам'ятати, що ATACMS не є "чарівною паличкою".

Як сьогодні написав УНІАН, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не змінювали свою політику щодо застосування Україною далекобійної зброї американського виробництва для атак вглиб РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: