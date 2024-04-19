Костенко стверджує, що ситуація на фронті не є критичною, і перспектив програти війну він не бачить.

Нардеп і секретар комітету секретар комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вважає, що пакет допомоги, який мають розглянути в Палаті представників Конгресу США, міг би допомогти Україні вирівняти ситуацію на полі бою і навіть перехопити ініціативу.

"Сподіваємося, що буде проголосований новий пакет наших партнерів – США. Ми бачимо там серйозний пакет, зокрема ATACMS. Я думаю, це нам взагалі надасть можливість не те що вирівнятися, а й перехопити ініціативу", – сказав він в ефірі програми "Свобода Live".

Костенко стверджує, що ситуація на фронті не є критичною, і перспектив програти війну він не бачить. Проте він не заперечив, що дійсно ворог на якихось напрямках перехопив ініціативу.

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"Але не можна сказати, що є якийсь стратегічно критичний напрямок. Немає такої ситуації, як була у 2022 році. Питання навпаки вирівнюється. Надходить постачання з Європи. Я, як секретар комітету, бачу ті поставки, переді мною звітують, що, коли нам приходить. Так, були просадки, а зараз постачання збільшується", – додав нардеп.

Допомога Україні від США - прогнози

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо американські законодавці зараз не схвалять допомогу Україні, вона може програти війну до кінця 2024 року. Він закликав законодавців ухвалити додатковий закон, яким передбачено мільярди доларів на підтримку України.

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", – наголосив Бернс.

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