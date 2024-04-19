За словами очільника ЦРУ, підтримка України зараз стосується не лише війни з Росією.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо американські законодавці зараз не схвалять допомогу Україні, вона може програти війну до кінця 2024 року. Як пише Politico, він закликав законодавців ухвалити додатковий закон, яким передбачено мільярди доларів на підтримку України.

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання", – наголосив Бернс.

За словами очільника ЦРУ, підтримка України зараз – це більше, ніж війна з Росією.

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"Йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це також наші союзники і партнери", – додав Вільям Бернс.

Війна в Україні: це варто знати

The Hill пише, що Росія може прорвати оборону України та захопити нові території. Причиною таких прогнозів стала затримка з ухваленням допомогти для України. Заступниця міністра оборони США часів Обами – Мішель Флурнуа зазначила, що країна утримує лінію фронту, незважаючи на неймовірні труднощі, але якщо українські військові не отримають допомогу найближчим часом, Росія, ймовірно, захопить нові території.

Із закликами швидше ухвалити законопроект про допомогу Україні до членів Палати представників звернулися і в Пентагоні. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосив, що Україна зараз стикається із жахливими умовами на полі бою.

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