Ворожий військовослужбовець заявив, що такий наказ українським захисникам дали "америкоси".

Російський військовослужбовець у перехопленій розмові розповів, як хвилюється через контрнаступ ВСУ. Окупант повідав, що українські захисники готуються завдавати ударів з техніки. А наказ їм нібито віддали "америкоси".

Перехоплення опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. У розмові рашист заявив, що його підрозділу оголосили тривогу. Причиною стало наведення техніки ЗСУ на позиції окупантів.

"Хочуть нас вибити. Наказ дано від америкосів. Коротше, тут зараз начальник днем їде. Тут ми дивимося на них — пипець взагалі. Не знаю взагалі, народу ні*ера у нас. Командир роти — вже четвертий командир взводу — всі міняються, людей вбивають. У нас людей взагалі вже не залишилося. Жерти нічого, бл*... жратву цю х*інову", — заявив окупант.

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Далі противник поскаржився на жахливе харчування, яке російські військовослужбовці вже не можуть їсти. А родичка окупанта пообіцяла відправити передачу на фронт.

Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками 104-го Конгресу мерів та голів муніципалітетів Франції 22 листопада, з моменту повномасштабного вторгнення РФ наші захисники звільнили вже понад 1800 населених пунктів. А ще близько 2 тисяч перебувають під тимчасовим контролем ворога.

За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просуваються на Луганщині. Вони пробилися до населеного пункту Новоселівське, де йдуть битви. На бойові дії впливають погодні умови.

В українській розвідці розповіли, що рашисти готуються до оборони Криму. Ворог будує захисні споруди як на лівому березі Дніпра, так і в Джанкойському районі.

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