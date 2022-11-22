Зеленський звернувся до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції з закликом про допомогу Україні.

Збройні сили України мають деокупувати ще близько 2 тисяч населених пунктів, захоплених російськими терористами.

Виступаючи перед учасниками 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів, у яких росіяни замінували й пограбували все, що встигли.

"Загалом міст і сіл, які нам ще належить звільнити й відновити, ще близько 2 тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що Росія своєю війною прагне не просто привласнити українську землю та ресурси, це є зіткненням "двох протилежних ставлень до людей і до життя". За словами президента, Росія приносить репресії, знущання, забирає в людей не лише майно.

"Є тисячі прикладів, зокрема того, як російські військові розстрілювали житлові будинки чи аавтівки на дорогах. Є тисячі доказів того, що мінування та знищення енергетичної, медичної, освітньої та іншої інфраструктури в Україні – це свідома російська політика. Вони прагнуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі. Зараз, перед зимою, ми зіткнулися з однією з найбільших загроз за час повномасштабної війни - російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що Кремль поставив завдання й далі бити по енергооб'єктах", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами - хоче знищити життя.

"Щоб пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення, ми потребуємо багатьох речей - від генераторів різної потужності до старлінків. Для нас це не просто питання про техніку. Для України - це захист від терору. Я закликаю вас бути конкретними в допомозі і підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо", - закликав Зеленський.

Цьогоріч у заході беруть участь приблизно 10 тис. місцевих обранців і 500 представників преси. Крім того, передбачається участь президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Елізабет Борн, сенаторів, депутатів і міністрів.

Війна в Україні - звільнення від російської окупації

Як повідомляв УНІАН, розпочавши повномасштабне вторгнення 24 лютого російська армія зазнала невдачі у швидкому захопленні України, хоча й зуміла окупувати значні території.

Утім, вже навесні ЗСУ витіснили російського ворога з Київської, Чернігівської і Сумської областей. А стрімкий контрнаступ українських військових змусив окупантів панічно тікати з Харківської області, кидаючи там свою військову техніку та все награбоване.

А вже в листопаді російські окупанти втекли з Херсона, який був захоплений ними в перші дні великої війни. Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада історичним днем, оскільки цього дня українські військові повернулся в Херсон.

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