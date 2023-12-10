За його словами, підрозділ відвели на кілька сотень метрів, оскільки він вже не міг виконувати бойові завдання.

Російський окупант показав відео з-під Авдіївки та розкрив шалені втрати під час штурмів.

Відео загарбника з'явилося у мережі. На кадрах він показав вщент знищену посадку, посеред якої росіяни облаштували позиції.

Окупант скаржиться, що кілька днів тому на цих позиціях воювало 75 росіян, а зараз залишилося лише 14. Втім, ЗСУ послідовно ліквідували майже всіх, всіявши ділянку тілами ворогів. Тих, хто вижив, обіцяють вивести, але загарбники й самі не уявляють, як здійснюватимуть вихід, адже зовсім поруч стоять ЗСУ.

"Нас зайшло сюди 75 осіб, а зараз нас 14. Решта всі - 200, 300... Нас просто знищували. Тут вчора 200-ті лежали... Ми вижили тому, що у нас дуже сильно розвинено інстинкт самозбереження. Але завдання були, ви навіть не уявляєте які", - поділився загарбник і поспішив в окоп на тлі "прильоту".

Штурм Авдіївки - що відбувається у місті

Як писав УНІАН, втрати Росії в Україні на Авдіївському напрямку зараз на 25% більші, ніж були при штурмі Бахмута. Зараз біля Авдіївки зосереджено не менше 40 тисяч російських військовослужбовців, що в рази більше, ніж український гарнізон.

Військовий експерт Роман Світан висловив думку, що втрата Авдіївки загрожує обвалом всієї лінії оборони на Сході і втратою контролю над значними територіями Донбасу. За його словами, важлива не настільки Авдіївка, як населений пункт, а як укріпрайон, який створили на її території.

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