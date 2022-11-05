На звільнених прикордонників чекає медобстеження та реабілітація.

Ще 19 українців повернулися додому. З російського полону вдалося визволити прикордонників.

Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram, що українці вже на рідній землі. Вони отримали телефони, змогли почути рідних. Прикордонники не стримували сльози щастя.

"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - наголошується у повідомленні.

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Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в рамках обміну вдалося звільнити з російського полону 107 українських бійців.

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