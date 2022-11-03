Серед них – 6 офіцерів, 101 рядовий та сержант.

Сьогодні в рамках обміну вдалося звільнити з російського полону 107 українських бійців.

Звільнено 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, йдеться про захисників із Збройних сил України, Військово-морських сил, територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії. Також серед них – троє "азовців".

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За його інформацією, всього серед тих, кого сьогодні звільнили, 74 бійця, які захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії", - розповів Єрмак.

Він додав, що чимало із звільнених хлопців зазнали поранень ще у березні.

Обміни полоненими з РФ

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб.

Зокрема, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, серед звільнених були 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю. Крім того, були звільнені п'ятеро командирів, які перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

Внаслідок обміну 29 вересня було повернуто чотирьох морпіхів та двох цивільних.

11 жовтня з полону звільнено 32 українських воїнів.

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