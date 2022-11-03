Кошти отримають ті, хто вже звільнений з полону, або члени сімей тих, хто ще перебуває в полоні.

Держава виплатить 465 громадянам по 100 тисяч гривень за перебування в російському полоні.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в соціальній мережі Facebook.

"Міжвідомча комісія ухвалила рекордну кількість рішень про виплату 100 тис.грн тим, хто був або ще перебуває в полоні", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, таку допомогу отримають ще 465 українців, які були в полоні, або сім'ї тих, хто ще перебуває там.

При цьому, сказано, що цього разу 347 українців комісія визнала позбавленими волі внаслідок агресії РФ. Також виплати на правову допомогу призначено 118 сім'ям незаконно ув'язнених. Всім їм буде виплачена зазначена одноразова фінансова підтримка в 100 тис.грн.

Зазначається, що таку допомогу отримують ті, хто опинилися в полоні, починаючи з 2014-го року, були звільнені або досі утримуються в полоні окупантами.

З питань отримання одноразової грошової допомоги звільненим особам або виплат на правову допомогу сім'ям політв'язнів слід звертатися до Мінреінтеграції.

Сьогодні в рамках обміну вдалося звільнити з російського полону 107 українських бійців.

Виплати під час війни:

24 березня 2022 року Уряд повідомив, що буде виплачувати переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тис.грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні місця.

24 березня 2022 року міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про те, що на виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця.

Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю. Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога становить близько 265 тисяч.

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