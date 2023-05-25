Маріанна Буданова поїхала на обмін, замість чоловіка.

Дружина очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна брала участь у першому обміні полонених під час повномасштабного вторгнення. Вона увійшла в "обмінну" групу, замість чоловіка.

Як йдеться у статті журналу NV, знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів (головну будівлю ГУР МО України - УНІАН) свою дружину Маріанну.

Після того, як президент Зеленський призначив його відповідальним за визволення полонених, Буданов вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.

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"Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними. Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік", - розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував "обмінною" групою.

Інші заяви Буданова

У тому ж інтерв'ю Буданов вперше розповів про серйозне поранення на Донбасі. Всього у нього було три поранення, отримані під час спецоперації на Донбасі. Одне з них було важким - уламок міни потрапив під серце.

Крім того, стало відомо, що у перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну Буданов був на Острові - головній будівлі ГУР. Він усіх заспокоював та, як завжди, поводився вкрай врівноважено.

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