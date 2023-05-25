Очільник ГУР зауважив, що це важке поранення, але "жити можна".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вперше розповів про серйозне поранення на Донбасі.

Як розповів головний український розвідник журналістам NV, всього у нього було три поранення, отримані під час спецоперації на Донбасі. Одне з них було важким - уламок міни потрапив під серце.

"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна", - розповів Буданов, не уточнивши, коли саме отримав це поранення.

Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.

Замахи на Буданова

Кирило Буданов - одна з бажаних цілей росіян. Очільника української розвідки кілька разів намагалися вбити. Випадки почастішали під час повномасштабної війни.

У серпні 2022 року знешкодили диверсійну групу, яка готувала убивство керівника розвідки Кирила Буданова та очільника Міноборони Олексія Резнікова. За завданням координатора з Москви один зі зловмисників підшуковував кілера, стати яким погодився житель Києва.

Деталями затримання поділився очільник СБУ Василь Малюк. Він наголосив, що такі випадки – не одиничні.

Згодом WP повідомляв, що на Буданова скоїли не менше 10 замахів за майже сім років. Спроби вбити його почалися з серпня 2016 року, коли в тимчасово окупованому Криму був ліквідований підполковник ФСБ.

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