Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вперше розповів про серйозне поранення на Донбасі.
Як розповів головний український розвідник журналістам NV, всього у нього було три поранення, отримані під час спецоперації на Донбасі. Одне з них було важким - уламок міни потрапив під серце.
"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна", - розповів Буданов, не уточнивши, коли саме отримав це поранення.
Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.
Замахи на Буданова
Кирило Буданов - одна з бажаних цілей росіян. Очільника української розвідки кілька разів намагалися вбити. Випадки почастішали під час повномасштабної війни.
У серпні 2022 року знешкодили диверсійну групу, яка готувала убивство керівника розвідки Кирила Буданова та очільника Міноборони Олексія Резнікова. За завданням координатора з Москви один зі зловмисників підшуковував кілера, стати яким погодився житель Києва.
Деталями затримання поділився очільник СБУ Василь Малюк. Він наголосив, що такі випадки – не одиничні.
Згодом WP повідомляв, що на Буданова скоїли не менше 10 замахів за майже сім років. Спроби вбити його почалися з серпня 2016 року, коли в тимчасово окупованому Криму був ліквідований підполковник ФСБ.