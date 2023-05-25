Очевидці розповідають, що очільник ГУР намагався усіх заспокоїти.

У перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов був на Острові - головній будівлі ГУР. Він усіх заспокоював та, як завжди, поводився вкрай врівноважено.

Про це йдеться у статті журналу NV. За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.

"На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде", - зізнався Буданов.

Що Буданов говорив про війну - прогнози

Кирило Буданов інколи озвучує резонансні прогнози щодо війни в Україні. Більшість його прогнозів збувалися. Наприклад, 29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

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