У місті вороги чинять провокації, зазначили у Генштабі.

У місті Гола Пристань Херсонської області, яке тимчасово окуповане російськими загарбниками і серйозно постраждало унаслідок підриву ворогами дамби Каховської ГЕС, посіпаки РФ змушують вцілілих людей брехати на камеру.

Місцевих мешканців змушують висловлювати вдячність так званим "рятувальникам" нібито за евакуацію, хоча насправді допомоги вони не дочекалися, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у вівторок увечері, 13 червня. У Генштабі додали, що супротивники також обстрілюють "евакуаційні пункти" у Голій Пристані та звинувачують у цьому ЗСУ.

"…окупаційна так звана "влада" примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "МНС РФ" за начебто порятунок та евакуацію. Хоча весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель", - зазначається у зведенні.

Наслідки підриву Каховської дамби - сьгодні це варто знати

Після того, як росіяни у ніч на 6 червня підірвали Каховську дамбу, десятки населених пунктів на півдні України почало затоплювати. Зокрема, під воду почала йти Гола Пристань, деякі люди опинилися у "полоні".

Росіяни не лише не рятували людей, а і заважали порятунку, у тому числі - відкривали вогонь. Варто зазначити, що станом на 13 червня влада РФ не надала гарантій безпеки представникам ООН, щоб вони могли почати домогати людям на постраждалій тимчасово окупованій українській землі.

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