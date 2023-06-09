Вода повертається у річище Дніпра, але ситуація все ще критична, поділилася очільник Голопристанської МВА.

У тимчасово окупованому росіянами місті Гола Пристань Херсонської області станом на п’ятницю, 9 червня, рівень води у деяких районах знизився від 50 сантиметрів до одного метра.

Вода повертається у дніпровське річище, однак ситуація все ще залишається критичною, розповіла керівник Голопристанської міської війської адміністрації Світлана Лінник "Суспільному". "Є люди, які перебувають у полоні, у багатоквартирних будинках. До них немає доступу через те, що вхідні двері не відкриваються під тиском води. Волонтери громади доставляють їм воду та продукти", - розповіла чиновниця.

Лінник додала, що з міста людей евакуюють місцеві активісти. Очільниця МВА зазначила, що окупаційні "рятувальники" також почали забирати людей із помешкань, які затопило.

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Ситуація в Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС - зараз це варто знати

Ворог підірвав Каховську дамбу рано вранці 6 червня. ГЕС було повністю зруйновано. Після цього з Каховського водосховища вода стрімко витікала, десятки населених пунктів почало затоплювати. Українська сторона відразу ж почала організовувати евакуацію населення, а супротивники рятувати людей не поспішали, зате знімали пропагандистські ролики.

Вдень 7 червня повідомлялося, що було затоплено 85% території Голої Пристані, рівень води у місті сягав 3,5 м. Світлана Лінник попереджала, що до кінця доби Гола Пристань могла повністю опинитися під водою.

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