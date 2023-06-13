В ООН вже готові до відправлення співробітників на окуповану частину затопленої Херсонської області для порятунку людей.

Російська Федерація досі не надала гарантій безпеки представникам Організації Об'єднаних Націй, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро для евакуації населення з підтоплених населених пунктів і доставки гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у заяві координаторки системи ООН в Україні, гуманітарної координаторки Деніз Браун. Зокрема, ООН продовжує взаємодіяти з урядами України та РФ з метою отримання доступу до всіх мирних мешканців, які постраждали від нищівних наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.

"З операційної точки зору, наші човни, співробітники та матеріали готові до відправлення", - йдеться у заяві.

"Проте Російська Федерація ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро, включаючи до міста Олешки. Ці гарантії необхідні для безпеки нашої команди та для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти", - наголошує Браун.

Водночас, ООН продовжить надавати життєво необхідну допомогу в районах під контролем уряду України та докладати всіх можливих зусиль, щоб дістатися людей, які постраждали від затоплення і потребують невідкладної життєво необхідної допомоги, де б вони не знаходились.

Наслідки підриву Каховської дамби - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в ООН пообіцяли негайно сформувати групи та відправити їх на окуповану частину Херсонської області з метою евакуації населення із затоплених населених пунктів та надання гуманітарної допомоги. Водночас, в ООН очікували на надання безпекових гарантій від російських загарбників.

Варто зазначити, що росіяни у ніч на 6 червня знищили Каховську ГЕС. Унаслідок підриву дамби було затоплено десятки населених пунктів.

Повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області росіяни не евакуювали людей, а також заважали це робити тим, хто мав бажання і змогу.

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