ЗСУ в окупованому Маріуполі влучили у будівлю командного пункту аеропорту.

ЗСУ під час атаки 19 травня в окупованому Маріуполі влучили у будівлю командного пункту аеропорту. Про це повідомив активіст Сергій Серненко у Telegram, посилаючись на супутникові знімки SkyWatch та гугл-карти.

Він зазначив, що один із ракетних ударів у тимчасово окупованому Маріуполі прийшовся по будівлі командного пункту аеропорту.

"На гуглкарті ця будівля до удару. Наступний супутниковий знімок після. Думаю, будуть ще погані для росіян новини з Маріуполя, - зазначив Стерненко.

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Також у Telegram-каналі військового оглядача Романа Бочкали повідомляється, що Крилата ракета Storm Shadow вразила передовий командний пункт російської армії на території 2323-го радіотехнічного батальйону.

"Бавовна" у Маріуполі - що відомо

19 травня в окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи в районі аеродрому. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що атака була масовою, пролунало не менше чотирьох вибухів.

Пізніше Андрющенко повідомив, що ЗСУ поцілили у базу зі 150 окупантами та системами ППО.

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