За словами речника ОСУВ "Хортиця" Іллі Євлаша, Сили оборони посилюють оборонні рубежі неподалік Харкова

Українські Сили оборони не фіксують підготовки РФ для наступу на Харків. На цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на такий випадок.

"Насправді, зараз ми не відмічаємо досить таких потужних якихось формувань, наступальних угруповань. Так, це можливо локальні є якісь підсилення, проте шансів на те, що вони підуть і матимуть якийсь успіх, у них немає, оскільки Харків ще на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував, що це українське місто", – повідомив керівник прес-служби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він також додав, що в разі наступу, РФ не матиме шансів на успішну реалізацію своїх планів: "У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту".

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Крім того, військовий додав, що з початку повномасштабної війни на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на випадок, якщо РФ знову піде в наступ.

"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на лиманно-куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи", – зазначив Євлаш.

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РФ намагається перерізати лінію постачання Сил оборони в Авдіївці. Якщо це трапиться, то постачання і логістика для українських підрозділів у цьому районі дуже ускладниться.

Як повідомляє BILD, Україна зараз знаходиться у найважчій військовій кризі з часів битви за Київ. Попри те, що війська РФ виснажені, вони все одно йдуть вперед. Це призводить до величезних втрат – до тисячі людей на добу.

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