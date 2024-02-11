Хоча і самі окупанти виснажені, вони все одно йдуть вперед метр за метром. Серед них число жертв величезне, іноді до тисячі чоловік на добу.

В даний час Україна відчуває найважчу військову кризу з часів наступу Росії на Київ у 2022 році.

Таку оцінку дав заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побувавши на фронті під Бахмутом. "Як репортер в Україні, я не бачив такого настрою з часів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Питання в тому, чи зрозуміла вся ця драма у Вашингтоні, Берліні та Парижі", - міркує журналіст.

За словами заступника головного редактора BILD, мета українського президента Володимира Зеленського - "відвоювати всі захоплені Росією регіони". Але вже колишній Головнокомандувач Валерій Залужний давно зрозумів, що в сьогоднішніх умовах "вона не може бути реалізована і про це слід заявити публічно": Україні не вистачає "зброї, солдатів, технологій і найголовніше - надійної підтримки США".

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"Поїздка з Києва до Слов'янська - немов подорож в іншу країну. У той час як кияни можуть знову насолоджуватися життям в ресторанах, як мінімум до комендантської години, на Донбасі ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. Рік тому був бій за Бахмут, загинули десятки тисяч людей. Сьогодні йдуть бої за Часів Яр або Авдіївку, - пише Ронцхаймер. - Ясно одне: перевага у росіян! Хоча самі російські війська виснажені, вони все одно йдуть вперед метр за метром. Число жертв величезне, іноді до тисячі осіб на добу. Але президент РФ Володимир Путін як і раніше не піклується про своїх солдатів. Він хоче завоювання будь-якою ціною".

Війна в Україні: Новини

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські окупанти почали активніше використовувати бронетехніку при штурмах, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - за всяку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку і втрачені ним минулого літа території", - повідомив Тарнавський.

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