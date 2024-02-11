Якщо це станеться, то постачання і логістика для українських підрозділів у цьому районі дуже ускладниться.

РФ намагається прорватися південніше коксохімічного заводу та кар'єру в Авдіївці і перерізати українські логістичні шляхи постачання, розповів в ефірі телемарафону речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Він пояснив, що РФ намагається зробити в цьому регіоні оперативне оточення Сил оборони України: "Якщо вони вийдуть ближче до тієї артерії постачання, тієї дороги, яка проходить повз коксохімічний завод, трохи західніше, то постачання, логістика, заміна і посилення наших підрозділів у операційному районі Авдіївки буде дуже ускладнене".

Він також розповів, що 8 лютого РФ завдала авіаудару по цивільному Пункту незламності в Авдіївці, коли там у сховищі знаходилися люди.

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"Ми досі не знаємо кількість жертв цього чергового воєнного злочину росіян, тому що немає можливості верифікувати цю ситуацію — дуже ускладнений процес в’їзду в Авдіївку для невійськових. Тобто військові з ризиком для свого життя можуть заїжджати — вони там виконують завдання, а, наприклад, правоохоронні органи, які це верифікують, вони досі не мають інформації", – розповів Лиховій.

Ситуація в Авдіївці ускладнюється: останні новини

Нещодавно командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що РФ намагається будь-якою ціною захопити Авдіївку. Він зазначив, що Росія почала частіше використовувати на цьому напрямку бронетехніку.

Ситуація в Авдіївці залишається складною і для РФ. Так, за даними Forbes, РФ у боях за Авдіївку втратила майже цілу механізовану дивізію танків - 214 одиниць.

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