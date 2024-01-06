Противник веде активні бойові дії на цьому напрямку ще з початку жовтня минулого року, зазначив речник Сухопутних військ.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо оцінив загрозу нового наступу російських загарбників на Харків. За його словами, ситуація дещо інша.

"Вчора був певний ажіотаж, викликаний повідомленням британського видання, що там готується наступ на Харківщину. Насправді там ситуація трошки інша. На Куп’янському напрямку противник веде активні бойові дії ще з початку жовтня, про це неодноразово повідомлялось. Якихось успіхів у цьому напрямку в російських окупантів немає", – акцентував Фітьо в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він додав, що на Куп’янському напрямку відбуваються щоденні ворожі штурми в районі населеного пункту Синьківка. Відповідна інформація про це проходить по всіх зведеннях ОСУВ "Хортиця"та Генштабу.

Відео дня

"Лише за минулу добу на даному напрямку було відбито 7 ворожих атак. Там противник застосував 3 дрони-камікадзе та здійснив 125 обстрілів – це на Лимано-Куп’янському напрямку загалом. Нашим військовим вдалося там ліквідувати вчора 69 окупантів та знищити 14 одиниць військової техніки", – сказав військовий.

Він зауважив, що наразі успіхів поблизу Синьківки у російських військових немає.

"Тож харків’яни можуть бути спокійні, якихось скупчень військ ми не спостерігаємо. Відповідно на даному напрямку противник вже понад три місяці успіхів не має", – підкреслив Фітьо.

Водночас, за словами речника Сухопутних військ ЗСУ, останнім часом під час штурмів на Куп’янському напрямку росіяни почали активніше залучати техніку.

"Раніше вони робили ставку саме на піхоту, на активних діях штурмових піхотних груп. А крайні періоди збільшили використання техніки. На минулому тижні під час штурму, який відбувався неподалік Синьківки, було знищено два танки та три БМП противника, ліквідовано одразу 30 окупантів та 10 поранено. Такі штурми крайній час відбувались постійно, і техніку вони почали залучати активно. Відповідно, через понесені втрати зараз вони перегруповуються", – пояснив Фітьо.

Він хазначив, що українські сили ведуть постійну контрбатарейну боротьбу, щоб ускладнити логістичні можливості російських окупаційних військ для підтягнення резервів з території РФ.

"Ми намагаємося забезпечити противнику такі умови, щоб йому не тільки погода заважала, але й наші влучні удари як артилерією, так і FPV-дронами, дронами-камікадзе та іншими засобами. Все, щоб перебити логістику противника. Бачимо, що наша контрбатарейна боротьба теж є вдалою. Адже як тільки противник несе втрати в своїх артилерійських системах і мінометах, то відразу бачимо зменшення використання ворожої артилерії вдвічі. Але, зважаючи на те, що запаси противника в снарядах, артилерії та в людській силі є великими, ці запаси швидко поповнюються", – акцентував речник Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас на Лиманському напрямку противник здійснює перегрупування. Активних бойових дій там наразі немає.

"Бачимо, що ворог там продовжує підготовку до ведення наступальних дій, від своїх намірів не відмовився, а просто на деякий час їх припинив. Ті підрозділи противника, які понесли втрати, міняються на більш боєготові", – констатував Фітьо.

Загроза наступу на Харків: що відомо

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські окупаційні війська найближчими тижнями можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області. Аналітики ISW вважають, що наразі загарбники мають сприятливі умови для операцій на Куп’янському напрямку з наміром захоплення територій у більш значущих в оперативному відношенні районах, ніж на тих ділянка, де зараз ведуться бойові дії. Зазначається, поки що ворог не накопичив достатньо сил у Бєлгородській області.

Днями у матеріалі британського видання The Telegraph спрогнозували, що РФ може готувати новий наступ на Харків та область та озвучили можливі дати атак – 7 та 15 січня.

Водночас у ГУР Міноборони не підтвердили цю інформацію ЗМІ, але зауважили, що певне накопичення сил окупанти таки здійснюють. Також на публікацію відреагували у Харківській обласній військовій адміністрації. Там повідомили, що на різних напрямках фронту в області не фіксують скупчення ворожих військ.

Вас також можуть зацікавити новини: