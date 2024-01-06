Поки що ворог не накопичив достатньо сил у Білгородській області.

Окупаційні війська у найближчі тижні можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області. Проводити широкомасштабні наступальні операції в інших частинах регіону ворог поки не планує.

Як повідомляє ISW, наразі загарбники мають сприятливі умови для операцій на Куп’янському напрямку з наміром захоплення територій у більш значущих в оперативному відношенні районах, ніж на інших ділянках, де зараз ведуться бої.

За словами українських офіційних осіб, впродовж зими 2024 року росіяни планують захопити Куп’янськ і Борову, що за 35 км на захід від Сватового. На думку аналітиків, захоплення цих міст, ймовірно, змусило б ЗСУ відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Однак, на їхню думку, темпи операцій на Куп'янському напрямку та конфігурація російських сил в окупованих Луганській та Харківській областях загалом не вказують на наближення наступальної операції РФ вздовж усієї лінії Куп'янськ-Лиман.

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Водночас ворог наразі не накопичив достатньо сил у Білгородській області для початку широкомасштабних наступів на півночі або північному сході Харківської області. За оцінкою ISW, окупанти поступово відновлюють підрозділи, які зазнали значних втрат під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року та невдалого російського наступу взимку - весною 2023 року. Командування РФ хоче використати ці відносно добре відпочивші та відновлені підрозділи для посилення локальних наступальних операцій, що почали у жовтні 2023 року.

Російські регулярні війська на Куп'янському напрямку перекинуті переважно із Західного військового округу. Це означає, що вони мають певну організаційну узгодженість, на відміну від військ в інших частинах України, які часто перекидаються з різних військових округів і підрозділів повітряно-десантних військ. Це забезпечує більш ефективне командування й управління цими силами.

"Залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗС РФ проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективнішими, ніж дезорганізовані і дорогі російські наступальні операції навколо Авдіївки", - додають у ISW.

Війна в Україні - ситуація на Куп'янському напрямку

Ще у жовтні 2023 року у ЗСУ повідомляли, що російські окупанти атакують на Куп’янському напрямку з метою оточити місто та вийти рубіж річки Оскіл, аби пробити сухопутний коридор до Борової.

За словами експертів, після того, як на Куп'янському напрямку російські окупанти завершили перегрупування підрозділів УВ "Захід", що відповідає за дану локацію, почався процес посиленого тиску на позиції ЗСУ.

Минулої доби повідомлялось, що ЗСУ продовжили позиційні бої з російськими окупантами на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці немає.

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