Напередодні окупанти завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів.

Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки РФ посилює бомбардування регіону. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерело у Збройних силах України.

Видання нагадує, що напередодні окупанти завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів. Цілі включали як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями.

"Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати посилення повітряних атак цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у РФ, яке відзначається 7 січня. ... Сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку – 15 січня", - йдеться у статті.

Як відомо, і російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює Куп’янськ, Сватове та Кремінну, неподалік від кордону Харківської області. Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною Кремінну та Лиман.

"Тим часом Москва все частіше націлюється на центр Харкова, місто, яке їй не вдалося окупувати на початку свого вторгнення в лютому 2022 року. Друге за величиною місто України зазнає майже щоденних ракетних атак, серед цілей яких є житлові будинки та п’ятизірковий готель, які відвідують журналісти та гуманітарні працівники", - пише видання.

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Росія готується до нової атаки, у море вивели кораблі. Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, напередодні окупанти вивели фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування у Чорному морі, а пізніше вночі до нього доєднався фрегат "Адмірал Ессен".

Також УНІАН повідомляв, що російська армія знову скоротилась. Так, протягом 4 січня ЗСУ ліквідували ще 790 російських військових. Таким чином загальні втрати РФ зросли до 363 070 осіб.

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