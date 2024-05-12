Також армія РФ за минулу добу втратила танки, бронемашини, БпЛА та іншу техніку.

Українські воїни продовжують боронити рідну землю від російських окупантів. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1 260 загарбників. У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабної війни загальні бойові втрати ворога склали 482 290 осіб.

Також українські захисники знищили та уразили чимало військової техніки противника, а саме:

особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб,

танків - 7 454 (+5) од,

бойових броньованих машин - 14 375 (+22) од,

артилерійських систем - 12 472 (+30) од,

РСЗВ - 1066 (+2) од,

засоби ППО - 797 (+1) од,

літаків - 350 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9 910 (+42),

крилаті ракети - 2 194 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16 819 (+64) од,

спеціальна техніка - 2 042 (+2).

Війна в Україні - останні новини

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що армія РФ сформувала наступальне угруповання в Курській області, аби проводити диверсії та рейти на території Сумської області. Таким чином окупанти можуть активізуватися і на цьому напрямку.

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"Там є населений пункт Суджа, він знаходиться десь кілометрів в 15 від кордону з Сумщиною, це Курська область. Станом ще на 30 квітня ворог формував там незначне наступальне угрупування, мета якого скоріш за все проводити рейдово-диверсійні дії на території Сумщини", - пояснив Мусієнко.

Своєю чергою підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України повідомив, що Сили оборони відійшли з низки позицій на Харківщині через великий натиск російських військ.

"Зараз дуже важка ситуація із Глибоким, але наші оборонці, воїни ТрО, "Кракена" тримають цей населений пункт. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, наступають, наступають. Через це доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти. Але саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом відбивати атаки ворога на всіх напрямках фронту", - зазначив один із військових.

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