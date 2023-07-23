Британці констатують, що поки у росіян успіхів більше в пропагандистських реляціях, ніж на землі.

Російська пропаганда намагається сурмити про великий наступ окупантів на Куп'янському напрямку, щоб відвернути увагу від ситуації на Запоріжжі. Реальних успіхів у росіян немає, вважає британська розвідка.

За даними британців, останніми днями агресор значно посилив артилерійські обстріли прифронтової зони на стику Луганської та Харківської областей. Обстріли супроводжувалися певним збільшенням атак російських малих підрозділів, але справжній масштаб цих операцій був спотворений російською дезінформацією.

"Росія, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але відновлення активності на півночі підкреслює важливість цієї ділянки для Кремля, коли росіяни одночасно стикаються зі значним тиском у південному Запорізькому секторі", – повідомляє британська розвідка.

Відео дня

Британці вважають, що перед російською "Західною групою військ" поставлено завдання вийти до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Окупацію останньої Кремль, на думку британської розвідки, вважає однією зі своїх основних цілей у війні.

Ситуація на фронті

За даними українського Генштабу, за останню добу окупанти зосередили основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За цей день на фронті сталося близько 40 бойових зіткнень. Ситуацію на Куп'янському напрямку Генштаб охарактеризував у зведенні вельми скупо: наші воїни стійко тримають оборону, поки ворог обстрілює населені пункти.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противник там намагається не допустити подальшого просування українських сил і робить безуспішні спроби повернути втрачені позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: