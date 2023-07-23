Окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку українські воїни тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного і Макарівки та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських сил оборони. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі південніше Новодарівки Запорізької області, а також завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог продовжує атакувати Україну

Так, сьогодні вночі окупанти атакували Одесу п'ятьма видами ракет всіх видів базування.

Відомо про 19 жертв, серед них четверо дітей.

Також окупанти влучили у Спасо-Преображенський собор - символ Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, а також у Будинок вчителя.

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