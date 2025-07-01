У місті зафіксовано руйнування і пожежі.

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району виникла пожежа на підприємстві.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. "Ворог завдав чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено підприємство. Там виникла пожежа. Зруйновано приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - деталізував він.

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За даними Федорова, наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Пізніше Федоров додав, що поранено 56-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

"Усього за добу кафіри завдали 403 удари по 13 населених пунктах Запорізької області", - написав він.

Удари РФ по Запоріжжю

Російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку область. Так, 1 червня росіяни масовано атакували Запоріжжя та область, унаслідок чого було поранено людей. Тоді росіяни атакували місто сімома "шахедами".

А в січні внаслідок удару РФ по Запоріжжю одна людина загинула, і було 25 поранених. Тоді серед госпіталізованих було 2-місячне немовля. Тоді в місті прогриміло щонайменше чотири вибухи. "Ворог знову б'є по місту. Щонайменше 4 вибухи прогриміло в Запоріжжі... Є попередня інформація про людей під завалами", - повідомляв тоді голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

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