Пропагандисти навіть демонструють кадри з "підтвердженнями".

Російські пропагандисти заявляють про те, що їхня армія увійшла в перше село на Дніпропетровщині. Йдеться про Дачне. Для цього вони навіть прикріплюють відео, на яких зі своїми прапорами в якихось бліндажах і біля якихось будинків.

Однак Генеральний штаб ЗСУ, у коментарі "РБК-Україна" спростовує цю інформацію. "Це російська дезінформація. Бої тривають у межах Донецької області", - заявили там. Інформація пропагандистів про те, що село "повністю захоплено", не відповідає дійсності.

Інші новини про бойові дії в межах Дніпропетровської області

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія продовжує штурмові дії з ранку до ночі, не полишаючи надії вийти на адмінмежі з Дніпропетровською областю. "На деяких підступах противник має певні успіхи", - сказав командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр.

Відео дня

Крім того, відомо, що російські окупанти наступають на Дніпропетровську область із трьох напрямків. Атаки ведуться зі сходу, південного сходу і півдня в напрямку Новопавлівки.

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