За словами Тамаза Гамбарашвілі, наразі в місті проводиться евакуація цивільного населення.

Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в місті, яке намагаються захопити російські окупанти.

"На сьогодні ситуація без змін, тривають бої вздовж міста Вовчанськ. Місто знаходиться за чотири кілометри від кордону і всі спроби його пройти – це намагання пройти кордон самого міста. Тривають важкі бої, ведеться щільний обстріл з артилерії, РСЗВ, керовані авіабомби. Ситуація важка, але контрольована", – сказав Гамбарашвілі.

За словами глави МВА, станом на вчорашній день на гарячу лінію міської військової адміністрації надійшло 250 заявок від місцевих жителів на евакуацію.

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"Це була лише на вечір цифра, зараз нова уточнюється. Перші бригади вже поїхали до міста на евакуацію. Я думаю, що протягом доби ми зможемо евакуювати все населення", – зазначив Гамбарашвілі.

Він також прокоментував питання зведення фортифікацій, навколо якого напередодні стався скандал.

"Фортифікаційні споруди були побудовані та зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація була і є вкрай складна. Адже саме місто дуже близько до кордону і вести будівельні роботи там дуже складно. Будівельники й всі, хто там працював, змогли зробити те, що змогли. Адже працювати під обстрілами дуже небезпечно. Було все збудовано, можливо, не так щільно. Але Вовчанськ після деокупації вже півтора року знаходиться під постійними обстрілами і мінометами і артилерії. Було вкрай важко будувати ці споруди, але будівельники та військові зробили все можливе", – пояснив Гамбарашвілі

Наступ РФ на Харків: що відомо

Напередодні російські окупанти розпочали новий наступ на Харківщині. 13 травня аналітики з DeepState повідомили, що РФ змогла захопити ще три населені пункти у північній частині Харківської області. Йдеться про Мороховець, Олійникове та Зелене.

Генштаб також повідомляв про активні бойові дії між Силами оборони України та російськими окупантами в районі Вовчанську Харківської області. Зазначається, що ворог мав тактичний успіх.

На думку Forbes, битва за Вовчанськ може стати першим великим боєм нового наступу РФ. Адже на місто наразі наступає до п'яти батальйонів російської армії.

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