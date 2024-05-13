На Харківщині окупанти лише за добу здійснили 22 штурми.

На Харківському напрямку тривають важкі бої з російськими загарбницькими військами, складна обстановка динамічно змінюється.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Так, бойові дії ведуться на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка.

Також окупанти проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе. Протягом доби на цих напрямках РФ здійснила 22 штурми, із них 14 - ще тривають.

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"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що заходи зі знищення окупантів, які вклинилися в українську оборну, сплановано. Українські бійці обороняються та завдають вогневого ураження окупантам, а також широко застосовують безпілотні системи для ведення розвідки і завдання точкових ударів.

"Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів. Продовжуємо нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

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