Найбільше штурмів окупанти провели на Краматорському, Покровському та Куп'янському напрямках.

Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які штурмують українські позиції вздовж усієї лінії фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загалом, протягом доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Так, на Харківському напрямку окупанти 13 разів намагалися прорвати лінію оборони України на напрямках Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

"Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки", – йдеться у зведенні Генштабу.

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Складною залишається ситуація на Куп'янському напрямку, де українські оборонці стримали 22 атак окупантів. Зазначається, що на деяких ділянках напрямку Сили оборони змогли покращити своє тактичне становище. Крім того, ще одну атаку українські захисники відбили на Лиманському напрямку і також змогли покращити своє тактичне положення.

Ще 15 атак окупанти провели на Сіверському напрямку, однак успіху не мали – усі позиції залишилися під контролем Сил оборони України. На Краматорському напрямку окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони України.

"Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів", – зазначається в зведенні.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де українські оборонці відбили 33 атаки ворога. На деяких ділянках відбулася зміна позицій для збереження життя українських оборонцях. Водночас із цим, на інших ділянках Сили оборони змогли покращити своє тактичне положення.

На Курахівському напрямку було відбито 13 атак ворога на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Ще 11 атак окупантів відбулося на Времівському напрямку – в районах населених пунктів Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське.

Не лишають спроб росіяни ліквідувати й український плацдарм на лівому березі Херсонської області. Так, на напрямку Олешківські Піски — Кринки було відбито 4 атаки окупантів.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ворожий літак і 1400 окупантів. Крім того, росіяни втратили купу броньованої та легкоброньованої техніки.

Водночас із цим, Повітряні сили повідомили, що в ніч на 14 травня РФ запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 18 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, РФ поставила за мету створити в Харківській області буферну зону, а не просуватися в глиб українських позицій.

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