Українські воїни ліквідували всі "Шахеди", які вночі запустив супротивник.

Російські загарбники у ніч на вівторок, 14 травня, запустили по материковій частині України з тимчасово окупованого Криму балістичну ракету "Іскандер-М", а також 18 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Дрони супротивник запускав з кримського мису Чауда, українські воїни знищили їх на території Хмельницької, Херсонської, Запорізької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

"Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - поділився він.

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Росіяни вже багато разів атакували українську землю ракетами та дронами, є багато жертв, руйнувань та постраждалих у різних куточках нашої Батьківщини.

13 травня газета The Wall Street Journal писала, що протиповітряна оборона України стала збивати набагато меншу частину російських ракет, аніж раніше. За відомостями журналістів, наші захисники за останні пів року перехопили близько 46% ворожих ракет у порівнянні з 73% за попередні шість місяців.

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