Супротивникам вдалося просунулися до Глибокого, з'ясували аналітики.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські окупанти у понеділок, 13 травня, продовжували тактично значущі наступальні дії на північ і північний схід від міста Харків.

Супротивники, "схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області", про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що російські війська просунулися до Глибокого… і підняли прапор у центрі села, але російські джерела стверджують, що російські війська ще не захопили все Глибоке…", - зазначається у повідомленні.

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У ISW додали, що, згідно з кадрами, на яких є геолокація, окупантам вдалося просунутися на південний захід від села Олійникове та на північ від села Лук’янці.

Російський наступ на Харківщину - сьогодні це варто знати

Росіяни нещодавно активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворогам вдалося домогтися тактичних успіхів під час боїв за місто Вовчанськ, яке знаходиться недалеко від кордону.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч окупантів.