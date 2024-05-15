Сили оборони України знищують усіма засобами російських окупантів, які вдерлися на північ Харківщини.

На півночі Харківської області Сили оборони України частково стабілізували ситуацію. Про це у вечірньому зверненні до українців сказав президент Володимир Зеленський.

Зокрема, за його словами, сьогодні протягом усього дня заслуховували доповіді від українських військових та Міністерства оборони.

"Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють", - наголосив Зеленський. Відео дня

Глава держави дякує кожному й кожній, хто зараз на позиціях.

"Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу. Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани", - відзначив глава держави.

Президент додав, що впродовж дня сьогодні були також доповіді щодо внутрішньої ситуації: безпеки та ліквідації наслідків російських ударів.

"Сьогодні – жорсткий удар по Херсону, російські авіабомби… Дніпро – російський ракетний удар… Харківщина, Миколаївщина, Сумщина… Сьогодні було багато роботи у наших рятувальників ДСНС України. Дякую кожній рятувальній команді за незмінну оперативність. Дякую кожній державі, які теж незмінно оперативно, незмінно дієво допомагають нам – допомагають нашим людям, нашій державі. Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру – до справедливого миру. І, щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії, російська спроба розширити війну не вдалася", - підкреслив Зеленський.

Наступ РФ на Сході України - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про нові зіткнення в районі Вовчанська. Зокрема, ЗСУ частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Також УНІАН повідомляв, що в ЗСУ відповіли, під чиїм контролем перебуває Роботине. На Оріхівському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень. При цьому село Роботине Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: