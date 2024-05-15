В ЗСУ заявляють, що населений пункт під контролем Сил оборони.

Село Роботине Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це сьогодні у коментарі кореспондентам Суспільного повідомив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, коментуючи заяви російських ЗМІ, що нібито країна втратила цей населений пункт.

Він зазначив, що поблизу Роботиного відбуваються постійні бойові дії, втім армія РФ успіху в штурмі не має.

Плетенчук зазначив, що армія РФ періодично влаштовує знімання пропагандистських відео з нібито захопленням села Роботине зі встановленням російського прапора.

Відео дня

"Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією РФ не відповідає дійсності. Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації. Для цього вони організовують перформанси в зоні бойових дій зі встановленням держпрапора РФ. На околиці, наприклад, і після цього вони зазвичай гинуть", - наголосив Плетенчук.

Війна в Україні - ситуація на півдні

За даними генштабу, на Оріхівському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.

Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії.

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