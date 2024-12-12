За словами речника УДА "Південь", ворог не припиняє штурмові дії на різних напрямках фронту.

Запоріжжя готується до оборони, наразі українські підрозділи мають завдання з проведення оборонної операції у разі необхідності. Про це заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE".

"Вона сьогодні проводиться, тому що ворог не припиняє певних штурмових дій на різних напрямках, зокрема на Роботинському плацдармі. Він проводить свою бойову діяльність також за участі не лише штурмових підрозділів, а й диверсійно-розвідувальних груп", - зазначив він.

За словами Братчука, як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках потрібно оцінювати реальні загрози.

"Загроза є завжди, це як з ракетами. Ворог знаходиться величезним угрупованням на території нашої держави. Не треба робити сенсації з того, що він начебто зараз нам звалився на голову. Вони (росіяни - УНІАН) є, вони планують відповідні дії і ми бачимо, як вони атакують інтенсивно на Курахівському, Покровському напрямках, тому де ж гарантії, що ворог на цьому зупиниться", - підкреслив речник УДА "Південь".

Ситуація на Запорізькому напрямку - що відомо

Раніше військовий експерт Євген Дикий заявив, що Запоріжжя готується до оборони, навколо міста облаштовують фортифікації, тому ситуація є серйозною. Він наголосив, що противник вже певний час концентрується біля Оріхового - ключової точки на шляху до міста.

Водночас колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко вважає, що росіяни справді мають плани із захоплення Запоріжжя та Херсону. За його словами, вони б хотіли повернути Херсон, проте ресурсу не вистачає одночасно ефективно вести наступальні дії на всіх напрямках.

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