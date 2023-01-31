Ймовірно, на Запорізький напрямок прибули російські найманці.

Є ознаки того, що окупанти готуються до посилення бойових дій на Запорізькому напрямку.

Водночас, як повідомив керівник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону, наразі з боку противника спроб атакувати і наступати великими групами немає.

"Певні дії розвідки спостерігаються, але до якихось бойових зіткнень за останній час справа не дійшла. Разом з тим є певна інформація, яка на даний момент уточнюється, щодо прибуття російських найманців з приватної військової компанії на даний напрямок. … Як ми знаємо, там, де з'являється "Вагнер", там йде певна активізація. Тому ми теж до цього готуємось, вживаємо всіх необхідних заходів, будемо тримати стрій, як цього від нас вимагає наше керівництво і увесь український народ", – запевнив Єрін.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Російські загарбники окупували близько 60% Запорізької області і тероризують обстрілами мешканців підконтрольних українській владі районів. За минулу добу на Запорізькому напрямку постраждали, за інформацією Генштабу, понад 20 населених пунктів.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що окупанти хочуть досягти якихось успіхів до річниці повномасштабної війни, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Окупанти проводять розвідувальні дії з метою з’ясувати наші оборонні можливості.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони. Про те, що РФ на цьому напрямку більше зосереджена на будівництві фортифікаційних споруд, інформувала і канадська розвідка.

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