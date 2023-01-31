Унаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань.

Минулої доби, 31 січня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані Головного управління Нацполіції у Запорізькій області. В ОВА зазначили, що надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Щербаки, Верхня Терса, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в запорізькій області під час війни з РФ - що треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Запорізьку область, є багато руйнувань. 19 січня регіон пережив чергову рекордну кількість атак з боку російських загарбників - супротивники за добу здійснили 224 обстріли.

Ворог бив по 21 населеному пункту. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.

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