Минулої доби, 31 січня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані Головного управління Нацполіції у Запорізькій області. В ОВА зазначили, що надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.
"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Щербаки, Верхня Терса, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в запорізькій області під час війни з РФ - що треба знати
Росіяни вже не раз обстрілювали Запорізьку область, є багато руйнувань. 19 січня регіон пережив чергову рекордну кількість атак з боку російських загарбників - супротивники за добу здійснили 224 обстріли.
Ворог бив по 21 населеному пункту. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.