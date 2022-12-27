У ДПСУ повідомили, що по той бік кордону можуть намагатися влаштувати якісь провокації і звинуватити Україну.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, хоч і трохи напруженою, особливо в інформаційному полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зазначивши, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, зокрема, надаючи свою територію, свою підтримку, інфраструктуру та повітряний простір.

За словами Демченка, білоруські підрозділи, як і раніше, перебувають на посиленні кордону з Україною, проте ні кількість, ні характер дій цих підрозділів не змінюються.

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Речник ДПСУ також зауважив, що Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію на цьому напрямку, демонструючи спільні заходи підготовки військових підрозділів, у тому числі маневрами з переміщення техніки, перевіркою боєготовності підрозділів збройних сил Білорусі і продовженням нарощення регіонального угруповання військ РФ.

"Створення такого необхідного наступального угруповання, яке б було готове вже на даний момент здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку, не зафіксоване", - додав він.

Загроза наступу РФ з Білорусі - чи готова Україна

Демченко також наголосив, що підрозділи ДПСУ та інші сили оборони України, які перебувають на кордоні з Білоруссю, готові до будь-якого розвитку ситуації.

"Ми також розуміємо, що по той бік кордону можуть намагатися здійснити якісь провокації, аби звинуватити в подальшому Україну", - уточнив він.

Водночас Держприкордонслужба вже наростила оборонні позиції по лінії кордону та на прикордонні, також наразі тривають роботи із інженерно-фортифікаційного укріплення та мінування місцевості на найбільш загрозливих напрямках.

Крім того, посилюється система відеоспостереження та дистанційного контролю за кордоном, зокрема, за допомогою безпілотників.

Загроза наступу РФ з Білорусі - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що РФ перекинула до Білорусі чергову партію ЗРК "Тор-М2".

А до цього стало відомо, що в Білорусі російські війська перекинули десятки танків ближче до кордону з Україною.