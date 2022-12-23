Партія озброєння отримана у рамках існуючого "міжурядового договору про військово-технічну співпрацю" обох країн.

Росія перекинула в Білорусь чергову партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", повідомляє Міноборони республіки.

Партія озброєння отримана Лукашенком у рамках існуючого "міжурядового договору про військово-технічну співпрацю" обох країн.

Найближчим часом комплекси поставлять у з'єднання і військові частини. Повідомляється, що особовий склад підготовку вже пройшов.

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У Міноборони заявили, що ці ЗРК "є ефективним способом ураження різного типу повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на достатньо широкому спектрі висот".

Ситуація в Білорусі

У грудні аналітики констатували, що Росія почала стягувати військову техніку ближче до білорусько-українського кордону. Генерал Залужний не сумнівається, що Москва готує ще один наступ на Київ вже цієї зими.

З приводу сухопутного вторгнення з участю білоруських військ відбулась зустріч Путіна з Лукашенком. Проте, як зауважують західні аналітики, білоруський диктатор, імовірно, відмовив своєму другу у прямій участі в агресії.

У влади РФ поки немає єдиної думки з приводу нового наступу на Україну, писав Reuters.

Тим не менше Білорусь проводить "навчання" "союзних" з Росією військ. Під прикриттям навчань російські військові літаки збирають розвіддані про розташування українських ППО перед завданням масованих ударів.

У британській розвідці, своєю чергою, зауважили, що навчаннями російських резервістів зараз займаються білоруські інструктори.

На думку радника глави МВС Вадима Денисенка, білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні проти України: "Білорусь потрібна (Росії - УНІАН) як плацдарм для залякування Заходу, для того, щоб тримати в напрузі Україну і для того, щоб ми змушені були відтягувати велику частину військ".

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