Російські військові не зупиняють наступ на Донбасі і користуються ослабленням підтримки з боку західних союзників України.

Російські війська набирають швидкість під час свого наступу на сході України. Тільки минулого тижня вони захопили більше території, ніж у будь-якому місяці 2024 року - понад 200 квадратних кілометрів, пише Bloomberg.

За інформацією видання, це посилює тиск, зокрема, на європейських та американських союзників України з метою зміцнення оборони. Журналісти заявляють, нібито 2/3 населення України вважають за необхідне розпочати мирні переговори з РФ:

"Згідно з вересневим опитуванням 2 016 осіб, проведеним Центром Разумкова, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж за той самий період минулого року".

Росія з 6 серпня захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року, за даними Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState. Російські військові окупували місто Селидове і тепер їхніми цілями є Покровськ і Курахове - два важливі логістичні вузли для оборони України в Донецькій області.

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ЗМІ з посиланням на людей, близьких до адміністрації президента України Володимира Зеленського, також пише, що результат виборів у США, які відбудуться 5 листопада, можуть змусити Україну прийняти вимушений мир на невигідних умовах або продовжувати війну, але вже самостійно. Поки що кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує нарощувати перевагу на полі бою.

США зараз же поглинені президентськими передвиборчими перегонами, а в ЄС обмірковують те, як на них може вплинути теоретична перемога Трампа, ідеться в матеріалі.

Інші новини про просування окупантів на Донбасі

Раніше УНІАН повідомляв, що NYT розкрив причини стрімкого просування росіян на Донбасі.

Крім того, росіяни захопили Селидове і ще два населених пункти. Найгарячими продовжують залишатися Покровський та Курахівський напрями.

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