У жовтні Росія домоглася найбільших територіальних успіхів з літа 2022 року.

Протягом більшої частини минулого року російські війська змогли домогтися лише обмежених успіхів на українському фронті. Однак за останні місяці ситуація різко змінилася, і в жовтні Росія домоглася найбільших територіальних успіхів з літа 2022 року, пише New York Times.

За останній місяць російські війська захопили понад 160 квадратних миль території на Донбасі і узяти під контроль стратегічно важливі міста, на яких трималася оборона України, починаючи з Вугледара і закінчуючи Селидовим, втрата якого, схоже, не за горами, зазначає видання.

"На думку експертів, в кінцевому підсумку ці успіхи допоможуть російській армії убезпечити свої фланги перед початком наступу на місто Покровськ, ключовий логістичний центр для українських військ на Донбасі", - ідеться в статті.

Відео дня

Як зазначає NYT, патова ситуація на фронті у 2023 році заклала основу для нещодавніх успіхів Росії. Незначні російські атаки поступово послабили українську армію до такої міри, що її війська настільки розтягнулися, що вже не можуть утримувати деякі позиції, зазначають українські солдати і військові аналітики.

За словами Пасі Паройнена, військового експерта з фінської компанії Black Bird Group, половина територіальних захоплень Росії в Україні цього року була зроблена тільки за останні три місяці:

"Паройнен порівняв безперервні атаки українських військ з "постійною "грою в крота", коли нові кризові точки виникають швидше, ніж з ними можна впоратися". Це дозволяє Росії швидко просуватися вперед, коли вона знаходить слабке місце".

Аналітик французького Фонду стратегічних досліджень Венсан Турре вказує й на інші чинники, що сприяли просуванню Росії, зокрема, широке використання потужних керованих бомб, здатних знищувати укріплені позиції супротивника, та відсутність українських укріплень у районі, де наразі тривають бої.

За словами Турре, "оборона України дедалі більше і більше пошарпана, місцевість дедалі більше і більше сприятлива для російських наступальних операцій, і, крім того, росіяни краще впливають керованими бомбами".

Також, за словами військових експертів, нещодавнє стрімке просування Росії вказує на ще одну слабкість України: відсутність укріплень.

"Росіяни вже далеко за межами старої лінії фронту та її великих мінних полів, які зупинили попередні наступи на Вугледар ще 2023 року", - каже Паройнен.

Гра в крота - популярна американська аркадна гра. В ігровому автоматі кілька отворів, звідки показується голова крота, і потрібно встигнути вдарити по ній. У переносному значенні позначає ситуацію, в якій спроби розв'язати проблему є частковими або поверхневими, і призводять тільки до тимчасових або незначних поліпшень.

Війна в Україні - новини

Як заявляв співзасновник Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло, на невеликій ділянці на Покровсько-Курахівському напрямку росіяни зосередили приблизно 120 тис. військових. За його словами, у районі Селидового окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення. Як пояснив Жмайло, якщо противнику вдасться вирівняти лінію "по умовній прямій Вугледар-Покровськ", потім вони намагатимуться розгорнути наступ безпосередньо до самого міста Покровськ.

Також УНІАН писав, що РФ перекидає Бердянським напрямком значні штурмові сили до лінії фронту. Підрозділи просуваються ближче до Вугледара, на Волноваський район, на північ Маріупольського району.

Вас також можуть зацікавити новини: