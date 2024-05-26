Російське міністерство оборони повідомляло, що загарбники взяли його під контроль.

Російські загарбники сьогодні оголосили про захоплення населеного пункта Берестове у Харківській області, однак у селищі продовжуються бої.

Про це ввечері повідомили аналітики DeepState. "Тривають бої в Берестовому. Незважаючи на заяви МО РФ, зіткнення в селі тривають. Противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося," - написали вони у своєму Telegram-каналі.

Також повідомляється, про значну активність російських загарбницьких військ в районі Очеретиного Донецької області. "Окупанти проводили штурмові дії в бік Соколу та біля Новоолександрівки, мали частковий успіх. Північніше Уманського атаки відбито", - додали аналітики.

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Ситуація на фронті: останні новини

Вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що за останню добу загалом відбулося 35 бойових зіткнень з окупаційними військами РФ.

Військові зазначали, що українські сили відбили загрозу прориву на Харківському напрямку. Там росіяни тричі йшли на штурми позицій ЗСУ, в районі селища Лук’янці тривав бій.

На Покровському напрямку загарбники атакували 14 разів, вісім боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського все ще тривали.

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